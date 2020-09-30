رجل أعمال مصري يوثق محاولة انتحاره

المصدر: البيان الإلكتروني

وثَّق رجل أعمال مصري لحظة انتحاره ببث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأقدم الرجل، الذي يسكن في مدينة نجع حمادي، شمالي قنا، على الانتحار رمياً بالرصاص، حسبما نشرت "اليوم السابع" في موقعها اليوم.

وكان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي باستقبال المنتحر، وهو صاحب شركة تجارية، مصاباً بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط.

وأفادت التحريات الأولية إقدام المصاب على الانتحار، وتوثيق لحظة إطلاق النيران على نفسه عبر بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب مروره بضائقة مالية.

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