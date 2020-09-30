غرامة بـ150 ألفاً بسبب أغنية للفنانة شادية

المصدر: البيان الإلكتروني

حجزت إدارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية على منقولات مملوكة لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، تنفيذاً للحكم الصادر لمصلحة شركة "صوت الفن" بسداد 150 ألف جنيه.

وجاء الحكم تعويضاً عن استغلال أغنية "يا حبيبتي يا مصر" بغير وجه حق، وسوف يجرى البيع بالمزاد العلني على هذه المنقولات يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 بمقر شركة قنوات، وفقاً لما نشرته صحيفة "الشروق" اليوم.

يُذكر أن الأغنية صدحت بها الفنانة الراحلة شادية عام 1970، وهي من كلمات محمد حمزة، وألحان بليغ حمدي.

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