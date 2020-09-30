اشتبهوا بإصابته بكورونا.. سعودي يموت بين أيدي المسعفين.. والصحة: عملنا اللازم ولكن!

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مواطن سعودي داخل مركز صحي وسط المدينة في محافظة الطائف، وذلك بعد مراجعته للمركز رفقة ابنه متأثراً بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا. ولم تفلح مساعي الفريق الطبي في إنعاشه وإنقاذ حياته.

المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، قال إن المريض حضر إلى المركز الصحي في تمام الساعة رفقة ابنه لدى محطة الفرز البصري، وتم فرز الحالة طبقاً للبروتوكول المعتمد، وتبيّن أن المراجع يعاني من ألم بالصدر مع ارتفاع بدرجة الحرارة، وأيضاً يعاني من إسهال واسترجاع منذ 4 أيام بناء على كلام ابنه. بحسب صحيفة «عكاظ».

ويشير المتحدث إلى درجة الحرارة المريض كانت أنها 38 درجة، وكانت الحالة مستقرة ولديه أعراض اشتباه كورونا. مضيفاً أن الممرض قام بإبلاغ المراجع بالاتجاه لعيادات تطمن، وبعد التنسيق من قبل المدير المناوب وابن المراجع اتجه إلى مركز صحي الوشحاء إذ تم التنسيق مع الزملاء هناك، لافتاً أنه وبعد مغادرته بدقائق معدودة، عاد الابن قائلاً إن والده فقد الوعي ويخرج من فمه دم، وعلى الفور تم نقل الحالة من قبل الزملاء إلى غرفة الطوارئ وتم استدعاء الفريق الطبي بنداء (كود بلو)، إذ إن المريض لا يوجد به نبض أو تنفس حين إدخاله، وتم عمل اللازم من قبل الفريق الطبي، ولكنّ مشيئة الله وقضاءه سبقت ما يمكن فعله، وانتقل إلى رحمة الله تعالى.

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