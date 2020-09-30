جريمة قتل على الهواء مباشرة والأمن الأردني يعلق

المصدر: البيان الإلكتروني

وضعت قوات الأمن الأردنية حداً للشائعات التي دارت حول فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصاً يقتل شخصاً آخر، دون تحديد للزمان والمكان.

وأكد الناطق الاعلامي أن الفيديو الذي يجري تداوله لجريمة قتل ويظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق النار على شخص آخر لم يقع داخل المملكة الأردنية. وأن هناك من يقوم بتناقل المقطع دون التأكد والتوثق من صحته.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند تداول أي منشور أو فيديو مجهول دون التأكد منه من الجهات الرسمية.

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