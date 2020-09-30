براءة الفنان محمد رمضان في قضية "الطيار الموقوف"

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في مصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه.

وحكمت المحكمة ببراءة رمضان من التهم المنسوبة إليه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك حسبما نشرت "اليوم السابع" في موقعها اليوم.

كان المحامي مجدي حلمي أقام دعوى ضد رمضان، متهماً إياه بنشر فيديوهات، مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، كما جاء في الدعوى.

ويُذكر أن محكمة جنح الدقي أصدرت، مساء الخميس الماضي، حكماً بحبس محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تسيء إلى أشرف أبو اليسر، المعروف إعلامياً بـ"الطيار الموقوف".

وتقدم بالاستئناف أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف التي صدر فيها الحكم السالف الذكر.

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