مـُـزن ســَـات

المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

سِرْ يا «مُزنْ سات» حقـّـقْ لي أمانينا

جَسـِّدْ لِعالَمِنـــــا آمالَ ماضِـينـــا

آباؤنا الصِيــْـدُ سَبـّـاقون مُذ قِــدَمٍ

و«زايــدٌ» بَثَّ عَــزماً في توالِـينا

هيـّا بَني وَطنـي أنـتم سَــواعـدُنا

هيّا املأوا ساحَة الإنجاز تَوطينا

«مِرّيخُ، مِسبارُ» جزء من مَطامحنا

حُـبُّ الريـــادة أمسى ساكـناً فينا

هُو الفضـــــاءُ كـتابٌ صار يَدرُسـُـــه

أبناؤنا فـلنـُباهِي «الغربَ والصِّينا»

واليـــوم لَسنـا كأمسِ في تطلّـعِنـا

قوافـــلُ العِلـم تَســـْري في بَوادينــا

****

هيـّــا نَزفُّ إلى الآفـــاقِ رُؤيتـَنــا

وبِالشجَاعةِ كم يَقـــوى تآخِينــا

كفىَ الخلافُ لنا حـِقـــْـداً يُمَزقــُنـا

«أَلْمانُ» بالحُبِّ هَدَّت «سُورَ بَرْلينا»

يدَ التــصالُح مـــُـدّوها لِعالـَـمِنـــــــــا

لا تأخذوا النصحَ من أفواهِ قالِينا

مَـهدُ الســـلام «إمــارات» نمَجــِّـــدُها

«تـَنافسِيـّةُ» في الإنجــاز تـُغـرينا

عُـودُوا لِصُنـع انـتـصاراتٍ كسابقِـكُم

فنحنُ قومٌ «كُرونا» ليس يَثنينا

****

سِيــرُوا بــ«تـَقنيةٍ» وامضُوا كأغنيـةٍ

تشنّفُ الأذنَ بالأمجــــــَادِ تلحِينــا

لا للمـُـواكِــب في أرجــــاء نهضـتـِنــا

خَطْوُ المُواكبِ ليس اليوم يُرضينا

إنْ كنتَ ذا همّةٍ فاسبـِقْ ذوي هـِمـَمٍ

لِكـيْ تسَجـّـلَ فــوزاً في مَرامـيــنـــــا

****

«مُحمَّـــدان» هُما مِن خلفِ هـِمَّتـِنـــا

قـد أُلْهِـما جَذوةً مِن «طُور سِينينا»

فإنْ تشمَّـــرَ هــذا شـَـــدَّ عـَزمـَتــَــه

هـــَـذاكَ إنـّهُمـــــَــا أغــْـــلى غَوالينا

نعــَـم ونروي بحـُـبٍّ كلَّ عالَــمـِـــنا

لا عُنصـُـريـَّـةَ في قامـُوسِ أهـلـِينا

فـَليحـفـظِ اللهُ بِالشيخــين دولتـَنا

وَلتبــقَ أخــــلاقُ قرآنٍ لنــــَــا دينا

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