رواية «أنصاف مجانين» في طريقها إلى الدراما

المصدر: (دبي - البيان)

خمس سنوات مرت على صدور رواية «أنصاف مجانين» للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، آنذاك وصفت الرواية بأنها تحمل لقرائها منسوباً عالياً من المتعة المعرفية، وبعد أن تمكنت الرواية من النجاح في أسواق الكتب، ها هي تستعد لدخول أروقة الإنتاج التلفزيوني، عبر مسلسل يحمل ذات العنوان.

فيما يلعب بطولته أحمد خالد صالح وأسماء جلال، إلى جانب 18 ممثلاً، بينما يجلس عمر رشدي على كرسي إخراج المسلسل الذي تتولى منصة «ڤيو» المتخصصة في خدمات بث الفيديوهات حسب الطلب، بالتعاون مع شركة سيلفر غرين، عملية إنتاج المسلسل الذي تحمل معالجته الدرامية، بصمات السيناريست مريم نعوم، بينما تولت الكاتبة نجلاء الحديني عملية كتابة السيناريو والحوار.

المسلسل يروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب يبدأ بعدها بسماع صوت المتبرّع يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة بحث عن حلقة مفقودة في رواية فريدة من نوعها عربياً، أنجزتها الكاتبة السعودية بأسلوب سلس ومشوّق، ما جعلها واحدة من أكثر الروايات العربية تحميلاً عبر الإنترنت.

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