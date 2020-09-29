العثور على امرأة حية في البحر بعد عامين من اختفائها

المصدر: وكالات

عثر صياد على امرأة طافية فوق المياه وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها، ووثق الصياد هذه اللحظة بمقطع فيديو فريد، يرصد ظهور المرأة حتى خروجها من البحر سالمة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فأن المرأة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها يوم "السبت" الماضي قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.

وكان الصياد رولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي يقترب فيها فيسبال وصديقه من المرأة العائمة التي لا تستجيب تقريبا لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وبعد وهلة، اقتربا منها وحملها فيسبال إلى القارب.

وتعرفت السلطات على المرأة، التي قالت إنها تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما.

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