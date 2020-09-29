عرض «ذا غود تايمز» ليلة واحدة فقط في «دبي أوبرا»

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف «دبي أوبرا» يوم الأربعاء، 7 نوفمبر المقبل، النجم الكوميدي البريطاني أوميد جليلي، لتقديم عرض الكوميديا الارتجالية «ذا غود تايمز».

تبلغ مسيرة جليلي الفنية ثلاثة عقود حافلة بعروض الأداء المتميّزة التي قدّمها على المسرح وشاشات التلفزيون، وأكسبته الكثير من الجوائز والمعجبين في جميع أنحاء العالم. ويشتهر الفنان بحسه الفكاهي اللاذع، وحيويته الكبيرة، ونباهته الثقافية العالية؛ ويعد واحداً من أبرز نجوم الكوميدا الارتجالية لتقديمه عروضاً متفردة تستكشف تنوّع المجتمع البريطاني الحديث.

لقي عرضه «ذا غود تايمز» استحساناً كبيراً من وسائل الإعلام العالمية مثل صحيفة «ذا غارديان» وغيرها، حيث تم وصفه بأنه «مضحكٌ بشكل بالغ، وهو في الوقت نفسه قويّ ولاذع لدرجة أن وصفه بالـكوميديا الارتجالية بالكاد ينصفه».

عروض أوميد تتسم بالذكاء والتسلية، وهي عبارة عن كوميديا آسرة محبوكة بإتقان. .

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