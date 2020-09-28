شاهد.. أهداها باقة ورد فانهارت باكية في السعودية
احتل مقطع فيديو صدارة الأكثر تداولاً في السعودية يظهر فيه صاحب محل "هدايا" يهدي زبونة باقة ورد، بعدما قالت له: "على كثر الهدايا اللي أجيبها للناس ولا مرة ذكروني بهدية"، لتنهار باكية داخل المحل، الأمر الذي دفع صاحب المحل بنشر المقطع، قائلاً: "اذكروا من يذكركم بالهدايا".
وحظي المقطع بـ 411 إعادة تغريد 34 ألف مشاهدة وأكثر من 750 إعجاباً بعد نشره على حساب أخبار السعودية على تويتر.
شاهد.. أهداها #باقة_ورد فانهارت باكية في #السعوديةhttps://t.co/vjeJooU3BC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mNt5JEqX3m— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 28, 2020
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