شاهد.. أهداها باقة ورد فانهارت باكية في السعودية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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احتل مقطع فيديو صدارة الأكثر تداولاً في السعودية يظهر فيه صاحب محل "هدايا" يهدي زبونة باقة ورد، بعدما قالت له: "على كثر الهدايا اللي أجيبها للناس ولا مرة ذكروني بهدية"، لتنهار باكية داخل المحل، الأمر الذي دفع صاحب المحل بنشر المقطع، قائلاً: "اذكروا من يذكركم بالهدايا".

وحظي المقطع بـ 411 إعادة تغريد 34 ألف مشاهدة وأكثر من 750 إعجاباً بعد نشره على حساب أخبار السعودية على تويتر.

 

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