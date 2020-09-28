ما الأسماء الممنوعة في السعودية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية عبر حسابها على موقع تويتر أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء.

وأضافت «الأحوال المدنية» أن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، ولا تسجل الأسماء التي ليست جزءاً من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت «الأحوال» على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوهما، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ".

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