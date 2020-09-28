حقيقة فيديو فتاة الرياض الجائر

المصدر: وكالات

كشف والد فتاة كانت تصلي جوار سيارة متوقفة في الطريق الدائري بالعاصمة السعودية الرياض تفاصيل المقطع الذي انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب "الرياض" السعودية قال والد الفتاة "يؤسفني تصوير المقطع والتعليق الجائر الظالم عليه"، مؤكداً أن ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق ولَم تكن ابنته "الفتاة " التي ظهرت هي من تقود السيارة.

وأضاف أن السيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم وخشيت ابنته خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة.

واوضح والد الفتاة انه لا يد لها فيما حصل ولا خطورة أو خطأ في صلاتها في الرصيف الموازي للسيارة.. مشيراً إلى أنه يأسف لمن قام بالتصوير فبدلاُ من أن يعزز اهتمامها بصلاتها اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة.

يذكر أن الفيديو لقي انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل عبارات غير موفقة في مضمونها.

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