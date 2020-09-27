فخرية خميس تتنصر على كورونا

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في طريق الشفاء من فيروس كورونا المستجد، تمضي الفنانة العمانية فخرية خميس حالياً، بعد تمكنها من اجتياز مراحله الصعبة، والتحرر من قيود "العزل الصحي" الذي فرضه الفيروس عليها طوال الأيام الماضية، لتتاح أمامها فرصة العودة إلى بيتها وعائلتها، وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي، متجاوزة بذلك كافة الالام التي ألمت بها خلال الفترة الماضية، لتبقى فقط آثارها.

ذلك ما أوضحته الفنانة فخرية خميس، التي تعاني من مرض السرطان، في مقطع مصور نشرته أخيراً على حسابها في "انستغرام"، وأشارت فيه إلى مغادرتها المستشفى، وعودتها إلى بيتها، قائلة: "اجتزنا ولله الحمد كورونا، ولكن لا تزال هناك ترسبات الآلام في الرئة، والخطوة أصبحت بطيئة"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "كورونا فيروس لا يمكن الاستهانة به"، وقالت: "الصحة حلوة، وان لبدنك عليك حق"، داعية الجميع الى الامتثال إلى أوامر وتوجيهات الجهات المسؤولة والمختصة، وضرورة التزام الحرص والوقاية من المرض.

وأضافت: "لا أحد يتعمد أن يصاب بالعدوى أو أن ينقلها للاخرين، ولكن يظل الحرص واجب، فكورونا أمر لا يستهان به، وهناك الكثير من الناس ممكن يعانون من أمراض مزمنة، وكانوا على وشك اجراء عمليات، ولكن بسبب كورونا تأخرت علاجاتهم، بعضهم ذهب ضحيته، وآخرون لا زالوا يعانون، وأنا منهم"، مبينه أنها، ومنذ شهر، تعاني من هذا المرض، موضحة أنها "لا تستطيع تناول أي دواء بسبب إصابتها بمرض الربو".

المقطع الذي بثته فخرية عبر "انستغرام" بدا طويلاً، حيث تجاوزت مدته الخمس دقائق، وبين ثناياه، أوضحت أن معظم أفراد عائلتها قد أصيبوا بفيروس كورونا، مؤكدة أن معظمهم تجاوزوه، وأنها كانت الأكثر تأثراً فيما بينهم، بسبب اصابتها بمرض الربو، الذي اضطرها الى دخول المستشفى، واستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي. وقالت: "خرجت من المستشفى، وحالياً اخضع لفترة نقاهة مع عائلتي، وأولادي وأحفادي، الذين لم اجتمع معهم منذ 22 يوماً".

حديث فخرية لم يكن قاصراً على شفائها من فيروس كورونا، وإنما تجاوزته بحديثها عن اصابتها بمرض السرطان، مبينه أنها ستبدأ بجلسات الكيماوي في 4 أكتوبر المقبل. وقالت: سأبدأ بعلاج الكيماوي في 4 أكتوبر، وأتمنى ألا أحتاج لأكثر من جرعة أو اثنتين، بحسب توصيات الأطباء، والذين قالوا ان الورم في المرحلة الثانية، وأنه يتركز في منطقة واحدة فقط، وبالتالي فإن الخطة تتطلب فقط جرعة أو اثنتين، ولاحقاً يفكرون في العملية الجراحية وطبيعتها".

وتوجهت فخرية بالشكر إلى جمهورها وكل من رفع أكف الدعاء لها بالشفاء وتجاوز هذه المرحلة، قائلة: "لا أريد ان امتنع عنكم، ولكن بالنسبة لي لا أستطيع الرد على الجميع بالصوت، لعدم قدرة الرئة على التحمل، ولكن رسائلكم تصلني وأقرأ تعليقاتكم، وجزاكم الله كل خير، وما قصرتوا". وكانت فخرية قد ودعت جمهورها، داعية إياهم إلى أن يكونوا أكثر حرصاً على صحتهم، قائلة: "ديروا بالكم، الصحة حلوة".

وكانت فخرية خميس قد أرفقت المقطع المصور على انستغرام، بتعليق توجهت فيه بالشكر إلى اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات النائجة عن انتشار فيروي كورونا، برئاسة معالي حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية. وقالت: "اشكر جميع أفراد الطاقم الطبي الذي أشرف على حالتي وحالة جميع المرضى في الطوارئ والعزل والعناية المركزة، وإدارة المستشفى السلطاني، والحمدلله "كفيتوا ووفيتوا مع الجميع"، وتفاصيل ما رأيته منكم من اهتمام وتعامل ورعاية أعمق بكثير من الوصف".

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