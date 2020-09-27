ممنوع أن تطلق على أبنائك هذه الأسماء في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأنه لا توجد قائمة بأسماء ممنوعة محددة بعينها، وإنما هناك معايير يجب مراعاتها لاختيار أسماء الأبناء.

وقالت هيئة «الأحوال المدنية» إن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، ولا تسجل الأسماء التي ليست جزءأ من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان. كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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