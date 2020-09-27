لن تشرق الشمس في هذه الأماكن إلا بعد 170 يومًا

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن مناطق المملكة تشهد حالة من الاستقرار الجوي العام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و27 سبتمبر. ±1دقيقة.. هذا والله أعلم.

وتابع: اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا، أي في 15 مارس؛ وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا، وفقا لسبق.

وتقع هذه المناطق في القطب المتجمد حيث سيشهد القطب الشمالي المتجدد ستة أشهر متتالية من الليل.

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