القاتلة كادت تنجو بفعلتها.. مراهقة تقتل زوجة أبيها بالسم

المصدر: البيان الإلكتروني

كادت القاتلة تنجو بفعلتها بعدما أقدمت على قتل زوجة أبيها بتحريض وكيد من أمها، وسجلت الوفاة طبيعية جراء جلطة دماغية، وتم دفن المغدورة بشكل طبيعي إلى أن ورد بلاغ مهم إلى مديرية الشرطة.

وفي التفاصيل توفيت مواطنة في منطقة يبرود السورية التابعة لمحافظة ريف دمشق بسبب جلطة دماغية وتم دفنها واعتبار وفاتها طبيعية. إلا أن معلومات وردت إلى شرطة منطقة يبرود تؤكد أن الوفاة لم تكن بسبب تعرضها لجلطة دماغية وإنما توجد يد آثمة وراء وفاتها. بحسب وزارة الداخلية السورية.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تبين أن سبب وفاة المذكورة هو تناولها مادة سامة وضعت لها في عبوة مياه خاصة بها، ودارت الشبهات حول ابنة زوجها الحدث. فتم إلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على وضع مادة السم في عبوة مياه عائدة لزوجة والدها المغدورة، وقيامها بسرقة جوالها بعد إسعافها إلى المشفى.

تم استرداد جوال المغدورة، وبناءً على طلب ذوي المغدورة وقرار النيابة العامة في يبرود تم إخراج الجثة لأخذ عينات منها ليتم تحليلها وإجراء الخبرة عليها، كما ادعى زوج المغدورة بإقدام طليقته على تحريض ابنته على ارتكاب الجريمة، فتم إلقاء القبض عليها ومازالت التحقيقات مستمرة معها لكشف جميع المتورطين في الجريمة، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

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