أول تصريح للفنانة شيري عادل بعد انفصالها عن الداعية معز مسعود

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الفنانة المصرية شيري عادل أن مسألة عدم حسن اختيار شريك حياتها أمر مؤلم جداً، مؤكدةً أن علاقتها بطليقها معز مسعود علاقة احترام متبادل.

وقالت شيري، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، إنها لم تعتزل الفن مطلقاً، مشيرةً إلى أن فكرة اختفائها الفني ترجع إلى عدم وجود أدوار تستهويها.

وأضافت أن الطلاق حدث منذ أكثر من عام كامل، وأنها ترفض المتاجرة بحياتها الشخصية، نافيةً أن يكون طليقها اشترط عليها ترك العمل في مجال التمثيل.

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