«ملتقى الراوي» يحتفي افتراضياً بالكنوز البشرية

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت، أمس، الفعاليات الافتراضية للنسخة العشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، تحت شعار «الاحتفال بالعشرين».

ويمتاز الحدث- الذي يستمر ثلاثة أيام بتنظيم معهد الشارقة للتراث- هذا العام بالمزج ما بين الندوات والمقاهي الثقافية والفعاليات المميزة، التي سيتم بثها عبر منصة المعهد الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي «انستجرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب».

تضمن الاحتفال الافتتاحي الافتراضي كلمة للدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعرض فيلم وثائقي قصير يوثّق مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي على مدى عشرين عاماً، وكلمة للشخصية المكرمة الدكتورة آني طعمة ثابت من لبنان وتكريم الرواة، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية افتراضية حول الكنوز البشرية الحية، قدمها الدكتور أحمد اسكونتي، خبير التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونيسكو.

حدث

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، إن الملتقى يعتبر حدثاً ثقافياً دولياً، يتطلع للتعرّف إلى التجارب الغنية والملهمة على المستويين العربي والعالمي، حيث تختزل مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي سنوات عديدة من العمل الثقافي الجادّ، الذي بوّأ التراث وحملته المكانة الكبيرة التي يستحقونها، وغداً حدثاً محورياً على خريطة العمل الثقافي في الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع.

وتحل الجمهورية اللبنانية ضيف شرف الدورة العشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، حيث درج الملتقى كل عام على اختيار شخصية فخرية تمثل البلد ضيف الشرف، ويتم تكريمها احتفاء بمجمل أعمالها وإسهاماتها في مجال التراث الثقافي، وفي هذا العام وقع الاختيار على الدكتورة آني طعمة ثابت من لبنان.

وتشمل فعاليات هذا العام من الملتقى جلسات افتراضية حول الكنوز البشرية الحية وندوة افتراضية من المغرب حول توثيق التراث الشفهي بالإضافة إلى ندوة حول توثيق التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجلسات للمقهى الثقافي حول مسيرة الراوي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز