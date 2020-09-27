جمعية الناشرين تدعم 19 داراً محلية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين خلال اجتماع مجلس إدارتها السابع عن تخصيص 356.551 ألف درهم من «صندوق الأزمات» كمساعدات مالية لـ19 دار نشر من أصل 40، كاشفة عن دراستها لمزيد من طلبات الاستفادة من الصندوق؛ الذي أطلقته الجمعية في يونيو الماضي بهدف دعم الناشرين أعضاء الجمعية.



وناقش الاجتماع واقع النشر في الدولة وخياراته ومعايير تطويره والارتقاء به، وشهد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على جدول أعمال الاجتماع السابق الذي اشتمل على حزمة من المبادرات لدعم الأعضاء في ظلّ انتشار «كورونا»، إلى جانب الحديث عن بعض التجاوزات على حقوق النشر، وأثرها على صناعة الكتاب الإماراتي.



وأكدت الجمعية خلال الاجتماع مشاركتها في الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عبر مشروع «منصّة» الذي أطلقته العام الماضي بهدف إتاحة الفرصة لأعضائها المشاركين بإصداراتهم في مختلف المحافل والأحداث الثقافية العربية والعالمية من خلال جناح منفصل تعرض فيه الإنتاجات الإبداعية المتنوعة.



وحول هذا الاجتماع، أكد علي بن حاتم رئيس الجمعية أن الصندوق يترجم الحرص على الوقوف إلى جانب الناشرين والنهوض بواقع أعمالهم، مشيراً إلى أن الدعم يصبّ في مصلحة قطاع النشر.

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