أخطاء يقع فيها من يتبعون النظام الغذائي الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

سلَّط طبيب روسي مشهور الضوء على مجموعة أخطاء يقع فيها بعض من يتَّبعون نظاماً غذائياً صحياً.

وأوضح ألكسندر مياسنيكوف، وفقاً لما نشره موقع "روسيا اليوم"، الأطعمة التي يشير إليها الكثيرون بشكل تقليدي على أنها تدخل ضمن نظام غذائي صحي، مشيراً إلى الحلويات مع المستخلصات النباتية والفيتامينات، والسكاكر مع جوز الهند، ومشروبات سموذي، والقهوة الخاصة بإنقاص الوزن، وعصيدة الذرة، ورقائق الذرة، واللبن وغيرها.

وأكد أن منتجات الألبان المخمرة ذات العمر التخزيني الطويل غير مجدية للفلورا الدقيقة المعوية، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يكون فيها بروبيوتيك بسبب تخزينها لفترة طويلة جداً.

وشدد على ضرورة تناول الفاكهة بالألياف الكاملة، وليس الفاكهة المطحونة، مضيفاً أن رقائق الذرة المصنوعة من الدقيق المكرر،ليس لها أي فائدة تماماً كعصيدة الذرة التي تطهى خمس دقائق.

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