وفاة الناشر السوري رياض الريس

المصدر: دبي - البيان

غيّب الموت، مساء اليوم السبت، الناشر والصحافي السوري الشهير رياض نجيب الريس، عن عمر ناهز 83 عاماً.

«الريس» صحافي وناشر سوري من مواليد دمشق عام 1937م، وهو الابن الأول للصحافي نجيب الريس.

عمل «الريس» مع كامل مروة مؤسس جريدة الحياة، الذي وفّر له فرصة العمل مراسلاً صحافياً في فيتنام عام 1966، ثم واصل تلك التجربة مع غسان تويني في النهار.

من أبرز مؤلفات رياض الريس، الخليج العربي، ورياح التغيير، رياح الجنوب، رياح الشرق، صحفي ومدينتان، أرض التنين الصغير: رحلة إلى فيتنام.

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