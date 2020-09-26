تعرَّف على العمل الفني الأخير الذي كان يحضِّر له المنتصر بالله

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف السيناريست وليد يوسف عن آخر مشروع فني كان يحضر له الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 70 عاماً.

ونشر يوسف، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعته بالمنتصر بالله من منزل الأخير، معلِّقاً: "الصورة دي في البيت عند مونتي (المنتصر بالله) كنت بعرفه على جزء من فريق عمل مسرحية أطفال كانت بطولته، وكان هيرجع بيها مرة تانية للشغل، في بروفات الترابيزة كان متألقاً كالعادة، وكان بيرمي إيفيهات مضحكة جدّاً وغير متوقعة".

وتابع: "عملنا 3 بروفات وكلمتني رانيا بنته طايرة من الفرح، والدكتور اللي بيتابع عند مونتي قال لها إن الشغل عمل طفرة في حالته، وإن الجلطة اللي كانت مقعداه في البيت لسنين في طريقها للشفا وتحمسنا أكتر للمشروع، ومش عايز أقولكم فرحة كل الممثلين اللي في العرض وإحساسهم بالفخر للشغل معاه.. لكن للأسف مونتي جاله دور برد.. تعب شويه وأجلنا البروفات.. وزاد التعب ورجع مونتي للبيت تاني".

يُذكر أن المنتصر بالله توفي، مساء اليوم، بعد صراع مع المرض دام نحو 10 سنوات، ومن المقرر أن تكون الجنازة غداً في القاهرة.

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