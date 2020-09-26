«فنون نيويورك أبوظبي» يمدد عرض «أقصى حدود العزلة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تمديد العرض التفاعلي الفريد «أقصى حدود العزلة» لتانيا الخوري وباسل زراع، حتى الرابع من أكتوبر نظراً للإقبال الجماهيري الواسع.

ويأتي هذا العرض بالتعاون بين المخرجة وفنانة الأداء الحي تانيا الخوري، والموسيقي وفنان الجرافيتي باسل زراع، حيث يجري تقديمه عبر تطبيق المحادثة الإلكتروني «زوم» لشخص واحد من الجمهور في كل مرة. ويبث العرض على فترات زمنية عدة من الساعة 4:00 حتى 6:00 مساءً، ومن الساعة 7:30 حتى 9:30 مساءً. ويستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي على هامش العرض يوم بعد غدٍ جلسة حوارية مع تانيا الخوري حول آخر أعمالها الفنية، والتي ستديرها أستاذة المسرح بجامعة نيويورك أبوظبي جوانا سيتل.

ويجمع العرض الفردي «أقصى حدود العزلة» بين الإحساس اللمسي والصوتي والتفاعلي وبين الجمهور واللاجئين ممن واجهوا العديد من التحديات والتجارب اللاإنسانية عبر مراكز الاحتجاز ونظام الصحة العقلية الذي يتجاهل انتماءاتهم المختلفة.

وبهذا الصدد، قال بيل براغين المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «نجح عمل تانيا وباسل في تخطي تحديات العرض ضمن بيئة افتراضية بشكل مذهل، حيث شكل تجربة قوية وفريدة من نوعها، لذا يسُرنا أن نشهد هذا الإقبال الإيجابي من قبل الجمهور وانسجامهم مع هذا الأداء التفاعلي. إذ يؤكد الإعلان عن هذه العروض الإضافية مساعي المركز الرامية لتحفيز الحوار البناء حول أهم المواضيع المجتمعية واستكشاف أشكال جديدة من العروض الهادفة والمؤثرة».

وجدير بالذكر، أن الحجوزات الفردية لعرض «أقصى حدود العزلة» متوفرة الآن، مع تخصيص 15 دقيقة لكل فرد من الجمهور.

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