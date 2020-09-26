في غضون أسبوعين.. حالتا وفاة في بريطانيا والسبب الأبقار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة البريطانية عن حدوث وفاة ثانية تسببت فيهما أبقار، وذلك خلال أقل من أسبوعين، شمالي إنجلترا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت الشرطة البريطانية أفادت بأن مالكولم فلين، البالغ من العمر 72 عاما، من مدينة كارلايل، توفي بعد أن دهسته الأبقار.

وطلبت الشرطة من الشهود الإدلاء بإفادتهم، بعد أن أصيب فلين بجروح قاتلة، حيث وصفوا ما حدث بـ"المأساوي".

وذكروا أن الواقعة حدثت خلال سير فلين بالقرب من قلعة ثيرلوول وجيسلاند في نورثمبرلاند صباح الجمعة.

ويوم الاثنين، توفي نائب مدير إحدى المدارس المحلية بعد اعتراض أبقار طريقه بالقرب من ريتشموند، شمالي يوركشاير.

وأفاد مسؤول أمني: "تحقيقنا مستمر، وقد تحدثنا بالفعل إلى عدد من الشهود.. ومع ذلك، ما زلنا نحاول الاستماع لعدد من الأشخاص الذين كانوا في المنطقة في ذلك الوقت".

جدير بالذكر أن الشرطة البريطانية لم تتوصل بعد إلى خلاصة حول سبب حدوث حالتي وفاة تسببت فيهما الأبقار، خلال أقل من أسبوعين.

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