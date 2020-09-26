فيديو .. آخر رسالة صوتية من رجاء الجداوي قبل أن تفقد وعيها

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، آخر تسجيل صوتي للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تفقد الوعي، خلال فترة احتجازها داخل أحد مستشفيات العزل.

ووفقا للمصر اليوم، قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال مقطع التسجيل، وهي تحاول أن تلتقط أنفاسها: «ياريت الناس تخاف، عشان من خاف سلم، ويعرفوا إن الموضوع صعب أوي، وإن العلاج مكلف أوي».

وتابعت: «خلينا نفكر في بكرة، ونفكر إن زيادة الحالات هتكلف الدولة كتير، ويمكن الدولة اقتصاديًا متقدرش توفر الأدوية بعد كده».

وأتمت: «من فضلكم خافوا، الموضوع صعب أوي أوي أوي، شكرًا لكل من سأل عني ودعا لي ألف شكر».

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