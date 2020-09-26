وفاة الفنان المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي ظهر اليوم الفنان المصري الكبير المنتصر بالله بمستشفى مصطفى كامل العسكري، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الراحل سيتم دفنه غدًا، ولكن حتى الاَن لم تحدد أسرته موعد ومكان الدفن.

كان الفنان الراحل قد عانى مؤخرا من العديد من الأمراض المزمنة التي بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل، بعد إصابته بالشلل.

وكان آخر ظهور فني له من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل «راجل وست ستات» والمسلسل الإذاعي «عوام على بر الهوى».

والمنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا في عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح بداية السبعينات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات في الوسط الفني ويتألق في تجسيد الشخصيات التي يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلي الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان في معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

وتزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث.

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