مدينة دبي للإعلام تطلق البرنامج المباشر الجديد DMC Amplify

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت مدينة دبي للإعلام، كبرى مجمعات الأعمال المتخصصة في الإعلام والمحتوى بالمنطقة، البرنامج المباشر الجديد الذي يحمل اسم DMC Amplify من أجل الترويج للفنانين المحليين بالمنطقة ونشر القصص المؤثرة والتفاعل مع المجتمع.

وستتضمن سلسلة الحلقات الرقمية حوارات شيقة وعروضاً حيّة لشعراء وموسيقيين وفنانين ناشئين تبث في أنحاء البلاد على فيسبوك ويوتيوب لايف.

وسيقوم النجم الإذاعي بيغ هاس، الذي غيّر شكل الصناعة بالمنطقة بعد برنامجه الإذاعي للهيب هوب الأول من نوعه في السعودية، بمقابلة ضيف جديد كل شهر. وسينضم إليه في الجلسة الأولى مغني الراب الواعد ملهم، الشهير بتلاعبه الذكي بالكلمات العربية والإنجليزية.

وستبث الحلقة الأولى على الهواء مباشرة يوم الجمعة 2 أكتوبر، وسيتم تسجيلها في حاضنة أعمال in5 للإعلام بمدينة دبي للإنتاج.

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: "إن تسليط الضوء على الفنانين الجدد الواعدين ممن يدخلون عوالم صناعة إبداعية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المنطقة شيء هام للغاية لأفراد مجتمعنا الإعلامي. على مدى عقدين من الزمن تقريباً، سعينا إلى عرض المواهب الصاعدة وتوفير منصة لها لتصل إلى جمهور أكبر من خلال المشاركة في فعاليات سنوية مثيرة. ويعتبر DMC Amplify امتداداً طبيعياً لهذا المجهود ونحن سعداء برؤيته يتحقق".

وقال بيغ هاس: "إن العمل مع مدينة دبي للإعلام مصدر سعادة عظيمة لأنها تواصل إظهار المحبة والدعم الهائلين للمجتمع الإبداعي في دولة الإمارات. يتوجب علينا جميعاً تقديم الدعم للفنانين المحليين وتسليط الضوء عليهم ولهذا السبب فإن تعاوننا هام للغاية. سيستضيف هذا البرنامج الجديد والمثير أناساً مذهلين يسردون حكايات حقيقية عن كفاحهم ونجاحاتهم. وأنا متحمس جداً لبدء البرنامج".

يذكر أن مدينة دبي للإعلام لديها سجلّ حافل بدعم المبدعين والموسيقيين والفنانين الجدد والصاعدين من خلال مبادرات وفعاليات ومسابقات كبرى مثل Dubai Lynx. حيث طُلب من الفنان المحلي رامي عفيفي تصميم جدارية ملفتة للأنظار تمتد بمحاذاة شارع الفلك، ويخلّد هذا العمل الفني باقة متنوعة من الأشخاص الذين يعملون في أكبر مجتمع إعلامي بالمنطقة.

ومن مدينة دبي للإعلام انطلق برنامجJam at Home في خضم انتشار وباء كوفيد-19، ليصبح في ظل الوباء بديلا ملائماً عن Thursday Lunch Jams الذي حظي برواج كبير، حيث أتاح لأفراد المجتمع تجربة ترفيهية خلال استراحة الغداء في محاولة لزيادة الإنتاجية وتقليل ضغوط العمل.

وتعرف مدينة دبي للإعلام بكونها وجهة رائدة للفعاليات المباشرة. وتشمل عوامل الجذب في المدينة، المدرج الحائز على جوائز الذي يستضيف مختلف الفعاليات من الحفلات الموسيقية إلى مهرجانات الطعام، وقد استضاف مطلع العام الحالي ليونيل ريتشي وسنو باترول وستورمزي، مغني الراب الحائز على جوائز، والـ دي جي العالمي مارتن غاريكس للمشاركة في عروض ضخمة مثل Emirates Airline Dubai Jazz و Redfest DXB.

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