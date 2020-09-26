استديوهات الدراما المصرية تبدأ المنافسة الرمضانية مُبكراً

المصدر: القاهرة- البيان

حالة كبيرة من النشاط ستشهدها استوديوهات الدراما المصرية، خلال الفترة المقبلة لتصوير العديد من المسلسلات، المقرر عرضها في ماراثون رمضان 2021.

وتكشف المؤشرات الأولية لأسماء الأبطال المشاركين في الماراثون، ومضمون أعمالهم حالة من الحماس الكبير، تعطي مؤشراً كبيراً بأن الموسم الدرامي المقبل سيشهد منافسة قوية بين النجوم من مختلف أجيالهم، ليس نجوم الدراما فحسب، بل وأيضاً من نجوم السينما الذين اتجهوا إلى الدراما الرمضانية مؤخراً.. فإلى التفاصيل.

يشهد الماراثون الرمضاني دخول العديد من الأعمال التاريخية والوطنية بشكل لافت للنظر، والبداية بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، بعد أن حقق الجزء الأول، الذي يتناول قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي نجاحاً ساحقاً في رمضان 2020، والجزء الثاني سيكون من بطولة كريم عبدالعزيز وتأليف هاني سرحان إخراج بيتر ميمي.

أعمال تاريخية

وينضم لقائمة الأعمال الوطنية مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، وتم البدء في تصوير عدد من مشاهد العمل، الذي يخرجه أحمد علاء الديب، من بطولة أحمد عز، وهند صبري، وعدد كبير من نجوم سوريا والأردن ولبنان. ومن الأعمال التاريخية، يأتي مسلسل «الملك» للفنان عمرو يوسف، الذي يعد أول عمل فرعوني حقيقي، يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي، والمسلسل مأخوذ عن قصة «كفاح طيبة» للأديب نجيب محفوظ.

وتفرض ظاهرة الإرهاب نفسها وكيفية تصدي الجيش لها على الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «القاهرة كابول» الذي يدور في إطار اجتماعي تشويقي ويشارك فيه كل من طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، من إخراج حسام على.

الدراما الصعيدية

وتزخر دراما رمضان المقبل بعدد من الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الصعيدية، من بينها مسلسل «موسى» من بطولة محمد رمضان، ومن المقرر بدء التصوير في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ومن الدراما الصعيدية الاجتماعية أيضاً مسلسل «نسل الأغراب» وهو أول عمل درامي يجمع بين أمير كرارة وأحمد السقا، من تأليف وإخراج محمد سامي. وينضم لقائمة أعمال الدراما الصعيدية الفنان أحمد فلوكس والفنان الأردني منذر رياحنة، اللذان يقدمان مسلسلاً ينتمي للدراما الصعيدية ويحمل اسم «زكريا.. سفينة نوح»، كما تقدم الفنانة روبي، مسلسل «بدر البدور»، وتجسد من خلاله دور فتاة صعيدية، والمسلسل من تأليف مريم نعوم.

دراما اجتماعية

وإلى الدراما الاجتماعية، حيث تخوض الفنانة منى زكي السباق بمسلسل «تقاطع طرق»، بعد غياب 4 سنوات منذ مسلسها «أفراح القبة»، ويناقش المسلسل الجديد مشكلة الخيانة الزوجية، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

أما الفنانة هيفاء وهبي فتخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «أسود فاتح» والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، فيما تقدم الفنانة ميّ عز الدين مسلسل «خيط حرير».

ومن الأعمال الجديدة على خريطة رمضان، مسلسل «عش الدبابير»، الذي يجمع في بطولته لأول مرة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد. كما تعاقدت الفنانة يسرا على تقديم مسلسل جديد.

وكذلك الفنان يحيى الفخراني، لكن العملين لا يزالان في مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الإفصاح عن تفاصيلهما، فيما أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها استقرت على مسلسها الجديد، الذي تستعد له خلال السباق الدرامي الرمضاني2021، موضحة أنها استقرت على الاستعانة بزوجها الفنان أحمد العوضي، ليشاركها بطولة مسلسلها القادم، الذي يجري التحضير له حالياً.

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