وفاة الملحن المصري خليل مصطفى بعد صراع مع السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى الملحن المصري الكبير خليل مصطفى، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، في مستشفى المعادي العسكري.

وكشف الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان، وفق لصحيفة الوطن.

وقال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي في 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

أضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص في جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء".

يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الهامة منها شوقنا، وسبت فراغ كبير، ومش جديد للفنان عمرو دياب، ولاتسوى دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.

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