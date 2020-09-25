الفنان هاني شاكر ينضم إلى نجوم "تيك توك"

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلى عالم الفيديوهات القصيرة على تطبيق "تيك توك" منذ أسبوعين، مقدِّماً محتوى فنياً من أغانيه الشهيرة.

وأعلن شاكر عن حسابه يوم 15 من سبتمبر الجاري، من خلال فيديو غنى فيه رائعته الشهيرة "عَلِّي الضحكاية".

ورصد نقيب الموسيقيين، في فيديو آخر، طبيعة حياته خلال يوم الجمعة وكيف يقضيه مع زوجته وأحفاده، موضحاً أنه اعتاد أن يكون ذلك اليوم مخصصاً للعائلة والترفيه.

وتحدث عن بدايته الفنية، مشيراً إلى أن الموسيقار محمد الموجي هو من اكتشفه وقدمه للجمهور، وأنه تلقى دعم من الفنانات القدامى: شادية وفايزة أحمد ووردة، وهو التوجُّه الذي يسلكه شاكر مع المواهب الجديدة.

ونال حساب نقيب الموسيقيين على "تيك توك" اهتماماً واضحاً من المتابعين، محققاً حتى الآن 97.8 ألف إعجاب و77.1 ألف متابع.

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