«العميل صفر» يختار نيللي كريم

المصدر: (القاهرة - البيان)

وقع اختيار أسرة فيلم «العميل صفر»، على الفنانة نيللي كريم، كبطلة نسائية للعمل المقرر انطلاق تصويره في الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته، الفنان أكرم حسني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، والمسلسل يعد أول أعمال أكرم حسني في الأكشن، بعدما عرف لدى الجمهور بأدواره الكوميدية.

وتأتي مشاركة نيللي كريم في «العميل صفر»، بالتزامن مع بحثها عن مخرج جديد لمسلسها الذي تنوي خوض السباق الرمضاني المقبل من خلاله، رغم اعتذار 4 مخرجين عنه، نظراً لانشغالهم بأعمال درامية أخرى، وهم هاني خليفة، وكاملة أبو ذكري، ومحمد جمال العدل، وأحمد نادر جلال.

يشار إلى أن آخر أعمال نيللي الدرامية، كانت مسلسل «بـ 100 وش»، في شهر رمضان الماضي، من بطولة آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري، وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

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