«متروبوليتان أوبرا» تلغي برنامجها لموسم 2020 - 2021

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

أعلنت دار «متروبوليتان أوبرا»، في نيويورك، أول من أمس، إلغاء كل برنامجها لموسم 2020 - 2021، بسبب جائحة كوفيد 19، بعدما كانت أرجأت إطلاقه في نهاية ديسمبر، وهو قرار يخلّف آثاراً مالية كبيرة. واعتبرت الدار، بعد التشاور مع السلطات الصحية، أن معاودتها نشاطها «لن تكون آمنة»، ما دام اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، لم يُعطَ للسكان على نطاق واسع.

وأوضحت الدار، في بيان أصدرته أول من أمس، أن السلطات رجّحت أن يستغرق الأمر «ما بين خمسة وستة أشهر على الأقل»، بعد أن يصبح اللقاح متوافراً للجميع. ولم يسمح حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، بعد، بمعاودة تنظيم الأنشطة الفنية في القاعات المغلقة.

وتُعتبَر «متروبوليتان أوبرا»، إحدى أولى المؤسسات الثقافية الرئيسة في أمريكا، تلغي موسمها بالكامل. ورغم صعوبة أوضاعها، لا تزال برودواي، مثلاً، تراهن على إمكان معاودة النشاط في 2021.

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