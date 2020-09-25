«الشارقة للمتاحف» تطلق مبادرات بلغة الإشارة

المصدر: الشارقة - البيان

تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يصادف الـ 23 من سبتمبر كل عام، وترجمةً لأهداف مبادرتها للمسؤولية المجتمعية «لأننا نهتم» التي تركّز على جعل متاحف الشارقة متاحة للجميع، أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف عدداً من البرامج التعليمية بلغة الإشارة، خلال السنوات الماضية والتي تم تصميمها بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، بهدف تعزيز حضور الزوار من الصم، وضمان تفاعلهم واستفادتهم من مقتنيات المتاحف، عبر الحوار المتبادل والأنشطة التفاعلية وورش العمل.

وتزخر المتاحف المنضوية تحت مظلّة هيئة الشارقة للمتاحف بعدد من الموظفين القادرين على التحدث بلغة الإشارة، وكانت الهيئة قد نظمت خلال العام الجاري 2020، خمسة برامج تعليمية، ثلاثة منها رقمية، وبرنامجان غير رقميين، استفاد منها 92 شخصاً، كما شهد عام 2019 تنظيم 11 برنامجاً، 6 منها قدمت لمراكز التربية الخاصة، و5 برامج موسمية تيسيرية شارك فيها 156 شخصاً. فيما شهد عام 2018 مشاركة 360 شخصاً في 20 برنامجاً، 17 منها مقدمة لمراكز التربية الخاصة، و3 من البرامج الموسمية التيسيرية.

أطلقت الهيئة خلال العامين الماضيين مبادرات متخصصة، ونظمت مخيمات للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، حيث شهد عام 2019 تنظيم فعالية «لنتعايش معاً»، والتي ركّزت على تجسيد قيمة التسامح، وفتح جسور التواصل بين الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وكافة فئات المجتمع.

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