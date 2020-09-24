هكذا وصفت الفنانة رانيا محمود ياسين نجوم "التيك توك"

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقدت الفنانة رانيا محمود ياسين روَّاد تطبيق "تيك توك"، معبرةً عن استيائها من محتوى الفيديوهات التي يقدمونها خلاله.

وقالت رانيا، في منشور على حسابها عبر موقع "إنستغرام": "الناس اللي بتطلع على تيك توك بالفيديوهات العجب.. أنتم مش حاسين قد إيه دمكم سم"، مضيفةً: "ارحمنا يا رب.. زمن العبث وزمن المسخ".

الجدير بالذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت، في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "فلانتينو"، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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