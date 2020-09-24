ابنة "كبير الرحيمية" مهدَّدة بالقتل من ولدها

المصدر: البيان الإلكتروني

استغاثت ليلى محمد شرابة، ابنة الممثل الذي اشتهر بدور كبير الرحيمية في فيلم "العتبة الخضراء"، من ابنها الذي يهددها بالقتل، موضحةً أنه مر بظروف عائلية أثرت في حالته النفسية وجعلته يتصرف بشكل غير عقلاني.

وقالت شرابة، خلال مكالمة هاتفية على القناة الأولى المصرية، مساء أمس، إن نجلها غير اجتماعي، ولم يكن له أصدقاء سوى شقيقيه، لكنهما توفيا تباعاً، أحدهما بمرض السرطان، والآخر بعد زواجه بعامين.

وأوضحت أن ابنها عانى نفسياً بعد صدمته بموت شقيقيه وبدأ يرتكب أفعالاً غير منطقية، مشيرةً إلى أنه يرى هواجس غريبة في نومه.

وأضافت أنها حذَّرت زوجها من تغيُّر سلوكيات ابنهما، إلا أنه فسَّر حالته بأنه مصدوم نفسياً، لافتةً إلى أنهما عرضا ابنهما على الأطباء وتم حجزه فترة، لكنه سرعان ما يتجدد تعبه بمجرد توقفه عن تناول علاجه.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز