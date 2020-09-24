جائحة «كوفيد 19» تلهم صناع أغنية «ايسو»

المصدر: دبي ـ البيان

مزيج غنائي يجمع بين الهيب هوب والدريل، أطلت به أغنية "ايسو" التي قدمها الفنان الإماراتي مصطفى إسماعيل، المعروف باسم "فريك"، بالتعاون مع فنان الهيب هوب، سويرتي، المقيم في الإمارات، ومعهما فنان الراب الإندونيسي سايكوجي، والذين استلهمو هذه الأغنية من إجراءات الحجر الصحي الناجم عن جائحة كوفيد – 19، كما استعرضوا جملة من القضايا الأخرى التي شهدها العالم خلال العام الجاري.

فريق العمل أكد أن الأغنية الجديدة جاءت كتعبير عن مشاعرهم ومشاعر معظم الناس، خلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم منذ مطلع العام الجاري.

وتم إنتاج الأغنية من قبل إم جيزي من خلال جلسات دردشة رقمية، وتجتمع في الأغنية مواهب الفنانين الثلاثة لإبداع كلمات قوية بلغات متعددة على إيقاعات موسيقى الدريل، حيث تأتي جملة الفنان سويرتي "كل شيء انهار، أنا أختنق" لتلامس المشاعر والأحاسيس في أصدق معانيها. ويرى سويرتي دائماً بصيصاً من الأمل والتفاؤل، حيث يقول: "هناك لمسة مقصودة من التشاؤم، إلا أنها تحمل في نفس الوقت تأثيراً قوياً يدفعنا إلى التفاؤل والوقوف في وجه التحديات".

وهو الأمل الذي تتميز به شخصية سويرتي، حيث فاز مؤخراً بمسابقة ريد بول بارفايت المرموقة لتتويج أفضل نجم راب في العاصمة جاكرتا، وبدلاً من الاحتفاظ بالجائزة لنفسه، قرر التبرع بمبلغ الجائزة النقدي للمساعدة في إطعام المشردين في جاكرتا، وعلّق على ذلك قائلاً: "ساعدتني هذه الجائزة على إدراك دور جهودي في مساعدة المجتمع والآخرين من حولي".

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