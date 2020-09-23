عادل إمام يكشف موقفه من دراما رمضان المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية وشركات الإنتاج في التحضير مبكراً للموسم الرمضاني المقبل، ولكن لم يتم الكشف عن موقف الزعيم عادل إمام بالمشاركة في رمضان 2021.

وكشف عادل إمام لصحيفة النهار اللبنانية عن خططه للمرحلة المقبلة قائلاً: "قررت الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وآثرت عدم المشاركة بمسلسل تلفزيوني في رمضان 2021".

وأضاف: "قرار الإجازة يسري كذلك على مشاركتي في الأفلام السينمائية، ولا أخطط للمشاركة في السينما خلال المرحلة المقبلة".

وكان عادل إمام شارك ببطولة مسلسل "فلانتينو" في شهر رمضان الماضي وشاركه البطولة، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وبدرية طلبة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الزعيم في السينما كان فيلم "زهايمر" الذي عُرِض عام 2010، وكان من بطولة عادل إمام، سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

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