رغم كبر سنه.. إشادة في مواقع التواصل لتسعيني يدرس عن بعد خلال الوباء

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

حصل أستاذ جامعي يبلغ من العمر 91 عامًا على الكثير من الإشادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تم تصويره وهو يقدم دروسا عن بعد خلال جائحة وباء كورونا المستجد.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، صورت جوليا كرون من هيوستن، تكساس فيديو لوالدها، تشارلز كرون، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة سانت توماس لمدة تزيد عن 50 عامًا، وهو يقدم دروسا عن بعد.

كما التقطت صورة له نشرتها على فيسبوك حيث شاركها الآلاف وعلقوا عليها – وكان أكثر المعلقين طلاب سابقون درسهم المعلم خلال الستينيات.

وكتب معظمهم عن ذكريات الدراسة في صف البروفيسور كرون ووصفوه بعطوف واللطيف.

وتبنت جامعة سانت توماس في هيوستن نموذجًا للتعلم الإلكتروني ضمن إجراءاتها للحماية من انتشار فيروس كورونا.

ورغم كبر سنه لا يزال المعلم يتمتع بالذكاء ويتحكم بشكل جيد في تطبيقات الإنترنت العصرية كما يتمتع بالسرعة والدقة في إلقاء الدروس، وفق ما صرحت ابنته خلال برنامج "صباح الخير أمريكا".

بالفيديو.. يستمر في أداء عمله ويواكب العصر رغم كبر سنه.. إشادة في مواقع التواصل لتسعيني يدرس عن بعد خلال الوباءhttps://t.co/1xKrZmREIv#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/scw8qqnSCD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2020

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