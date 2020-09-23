«الإمارات للآداب» يفتح باب التسجيل لمسابقات المدارس

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن فتح باب التسجيل لمسابقات المدارس لعام 2021.

مما يمنح الأطفال الفرصة لإظهار مواهبهم وصقل مهاراتهم في كتابة القصص وإلقاء الشعر، والتنافس مع المدارس الأخرى لإبراز معارفهم ومعلوماتهم المستقاة من مجموعة كتب مختارة. وسيتم اعتماد مسابقة جديدة هذا العام وهي مسابقة مونتيغرابا لكتابة الرسائل الخطية، التي تحتفي بمهارة الكتابة باليد وبفنون الخط.

تنافس وإثارة

وفي إطار إبرازها لدور المسابقات الطلابية، ذكرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أنه «نظراً للقيود المفروضة على طلاب المدارس خلال هذا العام، يسعد إدارة المهرجان أن تعيد الحياة إلى طبيعتها بعودة واعدة لمسابقات الطلاب، التي توفر لهم منافذ إبداعية استثنائية من خلال الكتابة والإلقاء، ويغلب على تحدي القراءة بالعادة أجواء التنافس والإثارة مما يحفز الطلبة على المطالعة واكتساب المعرفة.

إننا متحمسون جداً هذا العام لإطلاق مسابقة جديدة للكتابة باليد، ونأمل أن تمنح هذه المسابقات المشاركين الفائدة الجمة والمتعة الفائقة وأن تواصل مسيرتها في تشجيع المطالعة وغرس محبتها في النفوس مدى الحياة».

كتابة القصة

تُعد مسابقة «دار جامعة أكسفورد» لكتابة القصة من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي، وصرحت جينيفر دوغان من دار جامعة أكسفورد: «لا يوجد موضوع أكثر ملاءمة للظروف الحالية من موضوع المسابقة المقرر للدورة المقبلة، «لنغير الحكاية»، ومن المؤكد أنه سيلهم رواة القصص الواعدين».

وبلغ عدد المشاركين في الدورة الماضية من مسابقة «الشعر للجميع» برعاية بنك الإمارات دبي الوطني 720 مشاركاً (باللغتين العربية والإنجليزية)، تنافس المشاركون ضمن الفئتين العمريتين للمسابقة، (8-13) و(14-18) عاماً.

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني رعايته للمسابقة للعام الرابع، وقد علق معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي، من بنك الإمارات دبي الوطني، على المشاركات قائلاً: «لقد كانت عروض الإلقاء رائعة هذا العام، وإنه لأمر ملفت أن نرى هذا الحماس لإلقاء الشعر لدى الشباب. ويسعدنا دعم هذه المسابقة».

كتابة الرسائل

جدير بالذكر المشاركة في مسابقة مونتيغرابا لكتابة الرسائل المنضوية تحت مظلة المهرجان، متاحة للطلبة وللكبار في الإمارات العربية المتحدة. تركز المسابقة على حسن الخط والكتابة إضافة إلى محتوى الرسالة، وتتطلب المسابقة من طلبة المرحلتين الابتدائية والثانوية كتابة رسالة بخط جميل إلى إحدى شخصياتهم الروائية المفضلة.

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