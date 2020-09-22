بمناسبة يومها الوطني.. "تويتر" يحتفل بـ90 عاماً من تراث السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق موقع "تويتر" اختباراً سريعاً مدته 90 دقيقة عبر حسابه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا @TwitterMENA حول معلومات متنوعة عن السعودية، ابتداءً من اللحظات التاريخية والأطعمة الشعبية والأماكن المميزة غير المعروفة، وصولاً إلى الرياضة، بمناسبة الاحتفال بالعيد التسعين للمملكة، وفي ظل اختلاف طريقة احتفال الناس في الظروف الحالية.

وحقق الرمز التعبيري للعلم السعودي منذ سبتمبر الماضي رقماً مرتفعاً على "تويتر"، إذ بلغ عدد المرات التي تم استخدامه فيها 27 مليوناً، حيث يلجأ الأشخاص إلى "تويتر" للاحتفال بهذا الحدث السنوي والتعبير عن حماستهم.

ويُعدُّ اليوم الوطني السعودي من أبرز المناسبات في السعودية، مرتبطاً بالاحتفالات الثقافية والتراثية التي تركز على الإنجازات التي حققتها المملكة.

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