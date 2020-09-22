سرقة منزل الفنانة المصرية حنان شوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية حنان شوقي عن تعرض منزلها لحادثة سرقة، مؤكدةً أنه تم القبض على اللصوص الذين قاموا بالجريمة.

وقالت حنان، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أشكر وزارة الداخلية المصرية، وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الداخلية على مجهوده الرائع في القبض على الحرامي اللي سرق بيتي في بيانكي العجمي"، مرفقةً بالمنشور صوراً لمنزلها الذي حدثت فيه الواقعة.

وأضافت الفنانة: "الحمد لله على كل شيء، وقدر الله وما شاء فعل"، ناصحةً الجميع باتخاذ الحيطة الحذر لعدم التعرُّض لموقف مشابه.

يُذكر أن حنان شوقي واحدة من نجمات الدراما التلفزيونية، حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة كبار نجوم الفن، كما قدَّمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها: "البخيل وأنا"، "ليالي الحلمية"، "دماء على الأسفلت"، "الإرهابي"، وشاركت أخيراً في بطولة مسلسل "الأب الروحي 2" و"بيت السلايف".

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