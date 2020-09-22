انطلاق ملتقى الفنانين التشكيليين العرب بالأوبرا غداً

المصدر: القاهرة- البيان

ينطلق بالعاصمة المصرية القاهرة غداً معرض ملتقى الفنانين العرب الدولي في دورته الخامسة للفن التشكيلي تحت شعار (فاطمة نعيم)، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

تقام فعاليات المعرض بدار الأوبرا المصرية، ويفتتحه رئيس دار الأوبرا د. مجدى صابر، حيث يقام المعرض، بالتعاون مع السفارة العراقية وأتيليه القاهرة للفنون، ويتضمن عدداً من المجالات الفنية المشاركة وهى: التصوير الفوتوغرافي، والفنون التشكيلية، ‏والنحت بكل أنواعه، ‏والأشغال اليدوية،‏ والخط العربي، ‏وتصميم الأزياء، والدكوباج، والديكور، والفسيفساء، والشعر والأدب، والتمثيل، ‏والعزف ‏والغناء، ‏والأفلام القصيرة، والعروض المسرحية. ويشهد الملتقى حضور وتكريم العديد من رموز الفن والإعلام في مصر والوطن العربي، كما سيتم تكريم جميع المشاركين بكل المجالات، إضافة إلى مسابقات في كل المجالات السابق ذكرها، هذا بخلاف أن يفوز فنان واحد من كل مجال بأفضل فنان عربي لهذا العام 2020.

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