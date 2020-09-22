ورش تعليمية وعروض أفلام في «الطبق الطائر»

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من عروض الأفلام والورش الفنية ضمن برنامجها التعليمي لخريف 2020، في مبنى الطبق الطائر الذي انتهت من أعمال ترميمه أخيراً، ويفتتح يوم 26 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الأنشطة تجسيداً لتطلع المؤسسة المتمثل بتحويل المبنى إلى ملتقى فني لجميع شرائح المجتمع وفضاء للتعلم والإبداع، حيث تضمنت عملية الترميم إضافتين جديدتين مصممتين لاستكمال المبنى مكانياً وبرامجياً، الأولى عبارة عن منصة خارجية، وهي مساحة عامة مفتوحة مصممة لتكون بمثابة امتداد مكاني للطبق الطائر.

والثانية هي مساحة تحت الأرض، تضم الأقسام التالية: «الفوهة الخضراء» وهي فناء دائري مليء بالنباتات والضوء الطبيعي، و«محطة المقهى»، ومكتبة مقيّمة كبيرة، و«غرفة الحرف»، و«قاعة الفعاليات»، و«غرفة الاجتماع»، و«محطة العمل»، حيث ستعمل هذه المساحات الديناميكية معاً على تنشيط المبنى، ليس فقط كموقع للمعارض الفنية، بل كفضاء اجتماعي، لاستضافة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة.

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