وفاة الممثل مايكل لونسدايل عن 89 عاماً

المصدر: باريس - أ ف ب

توفي الممثل الفرنسي البريطاني مايكل لونسدايل المعروف بأدواره في الإنتاجات الطليعية والشعبية على السواء، الاثنين عن 89 عاماً بعد مسيرة استمرت ستة عقود شارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وأوضح وكيل أعماله أوليفييه لوازو لوكالة فرانس برس أن الممثل الذي شارك في أكثر من مئتي دور، توفي بعد ظهر الاثنين في منزله في باريس التي ولد فيها سنة 1931 لأب عسكري بريطاني وأم فرنسية.

ونجح الممثل الذي يتقن الإنجليزية والفرنسية، خصوصاً من خلال رخامة صوته وأدائه اللافت، في أن يطبع ذاكرة الجمهور حتى في أدواره الثانوية.

ونال سنة 2011 عشية بلوغه سن الثمانين، جائزة سيزار، الرديف الفرنسي للأوسكار، لأفضل ممثل بدور ثانوي عن دوره كراهب ينتهي مقتولاً في الجزائر في فيلم «أوف غادز أند من» (رجال وآلهة) لكزافييه بوفوا.

ومن أدواره المحفورة في ذاكرة المشاهدين خلال العقود الماضية، دور هوغو دراكس في فيلم مغامرات جيمس بوند «مونرايكر» سنة 1979 من بطولة روجر مور.

ونشأ لونسدايل في لندن ثم في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية. وقرر خوض غمار التمثيل بعدما انجذب إلى عالم السينما في سن مبكرة.

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