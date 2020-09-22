فيديو.. فصل توأم فتاتين ملتصقتين بكبد واحدة

المصدر: دبي – البيان

أجرى أطباء في ولاية ميتشغان بالولايات عملية ناجحة لفصل توأم طفلتين ملتصقتين عند الولادة، تعانقان الواحدة الأخرى، وذلك بعد 14 شهراً من ولادتهما، حيث شارك في العملية التي استغرقت 11 ساعة أكثر من 24 طبيبا ًوممرضة.

وأفادت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية نقلاً عن مستشفى "سي إس موت" للأطفال أن الطفلتين، سارابيث واميليا اروين، ولدتا بذراعين وقدمين وقلبين منفصلين، لكنهما شاركتا كبداً واحداً.

وكان من المقرر أن تجري العملية الجراحية لهما في فبراير لكن التوأم عانى من التهاب الرئوي مع تفشي وباء فيروس كورونا، فتم تأجيل العملية على أغسطس بعد 14 شهراً من ولادتهما، والآن عادت الفتاتان إلى منزلهما.

وفي تعليق على العملية، أفاد الطبيب جورج ميتشليسكا الذي قاد فريق الجراحين: "بالنسبة إلى الجميع داخل غرفة العمليات، كان لحظة إحداث الشق الأخير لفصل الفتاتين، الواحدة عن الأخرى، مؤثرة واستثنائية"، مضيفاً: "أنا أب لتوأم، واعلم ان التوائم متقاربتين للغاية وسوف تتقاسمان على الدوام رابطاً فردياً، واعتقد انهما سيحظيان بمستقبل لامع".

وكان الوالدان أليسون وفيل أروين (33 عاماً) قد علما بشأن التوأم الملتصق من خلال صور موجات الاشعة الصوتية عام 2019، وذلك قبل أربعة أشهر من ولادتهما بعملية قيصرية. وقالت اليسون إن الامر كان بمثابة صدمة لها، وأسوا نبأ يمكن أن يصلها، لا سيما وأن الإحصاءات لم تكن متفائلة.

أخبرهما طبيب الأطفال أن كل من الفتاتين لديهما ذراعين ورجلين لكنهما ملتصقتان عند الصدر والبطن، وقد أظهرت الصور وجود الأعضاء منفصلة باستثناء الكبد.

وفي سبيل تفسير وضع التوأم لأختهما الكبرى كنيدي، أعطى الأطباء الأخت الكبرى كنيدي دميتين ملتصقتين في الوسط، كوضع التوأم.

ثم في الأسبوع الـ 34 من الحمل، لاحظ الأطباء أن الطفلتين كانتا تظهران علامات عن إجهاد بسبب تدفق في الدم غير طبيعي في الحبل السري مما احتاج الى اجراء عملية قيصرية قبل الموعد في الاسبوع 35 أو 36. وكان وزن كل من الفتاتين عند الولادة كيلوغرامين.

وقد ساعد تأجيل الجراحة حتى 5 أغسطس في منح التوأم وقتاً لتوسيع الأنسجة للمساعدة في توليد ما يكفي من الجلد لتغطية المواقع حيث سيجري فصلهما.

عادت سارابيث الى المنزل في أواخر أغسطس ثم تبعتها اميليا في 5 سبتمبر.

وقد تحتاج الفتاتان إلى عمليات جراحية في المستقبل مع نمو جسديهما، وهما تخضعان الآن للعلاج الفيزيائي، لكن الأطباء متفائلون أنهما سوف تكبران مثل فتاتين عاديتين.

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