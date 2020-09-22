والدة رامبو تحقق أمنيتها في الموت على سريرها

المصدر: وكالات

حققت والدة النجم السينمائي الأمريكي سيلفستر ستالون رغبتها بالموت على طريقتها وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" على موقعها الإلكتروني.

وكانت جاكي ستالون قد توفيت، صباح الاثنين، عن عمر يناهز 98 عاما حسبما قال ابنها الأصغر فرانك في منشور له على تطبيق "إنستغرام"، مشيرا إلى أنها حققت أمنيتها بالموت وهي نائمة على سريرها.

وقدم فرانك بعض التفاصيل المثيرة للإعجاب فيما يتعلق بحياة والدته، بما في ذلك أنها "عاشت أوقاتا صعبة وعانت الاكتئاب خلال فترة الحرب العالمية الثانية".

وتابع: "كنت أتحدث معها لساعات حول فترة العشرينات والثلاثينات والأربعينات. لقد كانت عبارة عن تاريخ، وبقي عقلها حادًا مثل شفرة الحلاقة حتى يوم وفاتها".

وجاكي هي أيضًا والدة للممثلة الراحلة توني دالتو، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 48 عامًا بعد معركة طويلة مع السرطان في عام 2012.

ومع تقدمها في السن، أصبحت "ماما رامبو" أول امرأة تقدم برنامجًا تلفزيونيًا يوميًا حول التمارين ورفع الأثقال في واشنطن العاصمة"، مما أدى إلى افتتاح صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها بالكامل.

واشتهرت "ملكة هوليوود" كما كانت تحب أن تلقب نفسها في حسابها على "إنستغرام" بالظهور في أشرطة التمرين الشهيرة للمدرب ريتشارد سيمونز سيلفر فوكس، والتي وفرت تمارين مناسبة لكبار السن.

لكن شغف جاكي الأكبر متمثلا فيما يسمى "علم التنجيم"، إذ إنها ألفت كتابًا شهيرًا بشأن هذا الموضوع تحت عنوان "الدليل الفلكي للنجاح الفائق"، ونُشر عام 1989.

ودرست علم التنجيم لمدة 15 عامًا تحت إشراف عدد كبير من المنجمين المشهورين، لتمسي بعد ذلك متخصصة في إعطاء دورات في هذا المجال.

وكتبت على موقعها الإلكتروني أنها قدمت العديد من النصائح "للملوك ورؤساء الوزراء وسياسيين ونجوم سينما وجنرالات ورجال العصابات ورجال الشرطة وكهنة"، يُنسب لها أيضًا الفضل في صياغة عبارة وممارسة "rumpology"، والتي تعني قراءة الكف، ولكن من ظهر الكف وليس باطنه.

وحتى وفاتها، كان يمكن رؤية جاكي وهي تمارس تمارين رفع الأثقال، والتي غالبًا ما صورتها وقامت بتحميلها على صفحتها في إنستغرام.

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