فايز السعيد يزيح الستار عن بعض أسراره في «حكايتي»

المصدر: الشارقة- البيان

في إطلالة إعلامية مميزة، يحلّ الفنان الإماراتي (سفير الألحان) فايز السعيد مساء اليوم، ضيفاً على الإعلامي حسن يعقوب المنصوري في البرنامج الحواري الترفيهي الجديد «حكايتي»، الذي تبثه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ليعرّف بحكايات شخصيات شهيرة في مجالات الفنّ والإعلام والثقافة والرياضة وغيرها، ويستعرض جوانب من حياتهم العملية واليومية، ومنجزاتهم التي أسهمت في تخليد آثارهم وإبداعاتهم.

وسيكون الجمهور على موعد مع قصص لم يكشف عنها السعيد من قبل، وحكايات وأسرار بداياته، التي لم يتطرق لها في مقابلاته، ويروي علاقته مع كبار الفنانين والملحنين العرب والأجانب، وما ترافق معه من مواقف شائقة خلال مسيرته الفنية، التي استهلها قبل عقدين من الزمن.

وكان البرنامج الذي حظي بمشاهدات وجمهور كبير، قد استضاف في أولى حلقاته المعلق الرياضي الشهير عدنان حمد الحمادي، صاحب التاريخ الطويل في المجال، الذي ترافق صوته في العديد من المناسبات الرياضية وترسّخ في ذاكرة عشاق المستديرة، حيث تطرق الحمادي، الذي يشغل اليوم منصب عضوية المجلس الوطني الاتحادي، إلى الحديث عن مسيرته في مجال التعليق وعلاقته مع أبرز الشخصيات الرياضية الرسمية، ونجوم التسعينيات وغيرها من المواقف الشائقة.

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