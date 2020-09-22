لص خجول قتل نفسه بعد أن ضبطه صاحب المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وسائل إعلام سورية محلية إن لصاً أطلق النار على نفسه بعد افتضاح أمره من قبل صاحب المنزل الذي كان يريد سرقته، في مدينة جبلة الساحلية.

وحاول اللص الهرب من المنزل بعد أن شعر صاحب المنزل بوجود حركة مريبة، وخلال ملاحقته في الشارع بمساعدة جيرانه، قام اللص بإطلاق النار على نفسه.

وبقي اللص يعاني لنصف ساعة على الأرض قبل أن يفارق الحياة.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل تفاصيل الحادثة الغريبة التي ما تزال غامضة بانتظار نتائج التحقيقات، إلا أنها تشير بوضوح إلى خجل اللص من الجريمة التي كان سيرتكبها، واتخاذ قرار سريع بالانتحار كي لا يكابد الفضيحة.

ومن الممكن أن يكون اللص من الأشخاص الذين اضطرتهم ظروف الحياة الصعبة إلى سلوك هذا الطريق.

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