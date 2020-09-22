طفل يقتل ابن عمه بسبب "البلح"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رجال الأمن في قنا المصرية لغز واقعة مأساوية جديدة بعد عثورهم على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، متحللة داخل مزرعة في نجع محروس، بقرية البراهمة بقفط، وذلك بعد الإبلاغ عن تغيب الطفل منذ 12 سبتمبر 2020.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه البالغ من العمر 16 عاما.

فبعد خلافات بينهما على "سباطة بلح"، قام الأخير بخنق المجنى عليه حتى فارق الحياة، بحسب "اليوم السابع".

وكان أمن قنا، تلقى إخطارا بعثور الأهالي على جثة الطفل "خير" بعد 6 أيام من تغيبه، متحللة، داخل زراعات الذرة بقرية البراهمة في مركز قفط بجنوب قنا.

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