شاهد.. حوت أحدب يعود إلى البحر بعد دخوله نهراً يعجّ بالتماسيح

المصدر: البيان الإلكتروني

وجد حوت أحدب طريقه للعودة إلى البحر، بعد أسابيع من الضياع في أحد الأنهر شمال أستراليا، الذي يعجّ بالتماسيح، بينما تقطعت السبل بحوالي 270 حوتا آخر في جنوب البلاد.

ولم تسجل حالات سابقة لدخول الحيتان في نهر "التمساح" في حديقة كاكادو الوطنية، المدرجة في التراث العالمي، ويصعب تفسير سبب مغامرة نحو 3 حيتان على الأقل، لمغادرة بيئتها والدخول في هذا النهر، بحسب "يورونيوز".

ولكن وفي ظاهرة معتادة، فقد تواجد نحو 270 حوتا في منطقة السواحل الرملية قبالة جزيرة تسمانيا جنوب أستراليا.

أما في شمال البلاد، فقد تمكن آخر الحيتان الثلاثة من شق طريقه إلى المحيط مجددا عبر القنوات الضحلة عند مصب النهر الواسع ليعود إلى خليج فان ديمين.

فيتش مولي، مدير متنزه كاكادو الوطني، قال:"تمكن الحوت من الخروج من النهر خلال فترة المد، وهو في حالة جيدة ولا يعاني من أية آثار سيئة".

كارول بالمر، عالمة الحيتان والدلافين، أكدت أن طاقم مروحية رصد الحوت على مسافة 9 كيلومترات خارج مصب النهر، وأنه كان ينظف جسمه من الطين".

وألمحت أنه من الممكن أن تكون الحيتان قد تعرضت لهجوم من أسماك القرش الكبيرة، أو أنها ضلت طريقها فعلا.

وكانت مجموعة من البحارة قد رصدت الحيتان الثلاثة في الثاني من الشهر الجاري، على بعد أكثر من 20 كيلومترا من مصب النهر.

يذكر أنه في هذه الفترة من العام تتجمع الحيتان الحدباء للتوجه إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث تسافر لمسافة 5000 كيلومتر.

عالمة البيئة البحرية جيسون فاولر ألمحت إلى أن الخوف على الحيتان تلخص بالطين الذي يملأ النهر.

أما في تسمانيا، فإن السلطات تنوي البدء في مهمة لإنقاذ الحيتان العالقة قرب الشواطئ، خاصة وأن نحو 25 منها قد نفقت بالفعل.

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